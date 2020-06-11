Forbes считает, что субмарина РФ «Хабаровск» может изменить подводное противостояние

Статья утверждает, странам НАТО придётся выработать противодействие носителю «Посейдонов».

Издание Forbes (США) разместило статью журналиста Саттона, что «Хабаровск» — главная подлодка 2020-х годов, которая может изменить характер подводного противостояния.

Основное оружие — беспилотники «Посейдон» с ядерными зарядами. У торпеды, благодаря атомному двигателю, запас хода не ограничен. Скорость и глубина погружения делают её неуловимой для средств обороны. Изготовитель спустит «Хабаровск» на воду в июне 2020 года. Детали проекта разработчики держат в секрете. Статья Forbes проинформировала, что в НАТО ничего не знают даже о форме подлодки. Пентагон осуществляет спутниковое наблюдение за территорией «Севмаша». Военные пытаются заметить любые следы подготовки к выходу субмарины.

Ранее издание предполагало, что новая АПЛ способна нести 6 «Посейдонов», а по малозаметности «Хабаровск» не уступит стратегическим подводным крейсерам РФ проекта «Борей». Обозреватель Саттон предположил, что это изменит войну в океанах. Страны НАТО направят свои подлодки, чтобы контролировать российскую субмарину. Альянс вынужден разрабатывать средства перехвата «Посейдонов», которые погружаются на тысячу метров и передвигаются со скоростью 200 км/час.

У НАТО на вооружении имеется два вида управляемых торпед с большой дальностью. Это английская Spearfish и американская Mk-48 ADCAP. Журналист признаёт, что их шансы догнать «Посейдон» не велики. Новые разработки требуют времени и денег.

Россия получит ещё один аргумент на переговорах с США по контролю за ядерным оружием, которые начнутся 22 июня 2020 года.