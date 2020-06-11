ВКС России отработали удар по США в ответ на имитацию атаки по Черноморскому флоту

В мае стратегическая авиация в 5 раз чаще сближалась с российской границей.

Российские бомбардировщики Ту-95МС «Медведь» 10 июня приблизились к границам Аляски на 20 морских миль и отработали ядерный удар по новой воздушной базе США. Минобороны сообщает, что учения РФ прошли успешно. На обратном пути с военной базы вылетел истребитель F-22 Raptor ВВС для сопровождения. Никаких провокаций со стороны США не было. Полёт произведен с учётом всех требований международного права.

В Министерстве уточнили, что полёт ВКС России к американским границам стал ответом на имитацию атаки бомбардировщиков В-52 по Черноморскому флоту в конце мая. Тогда ВКС США отработали запуск ракет по инфраструктурным сооружениям у российских границ.

Пентагон резко увеличил интенсивность патрулирования у РФ и сокращал дистанцию до 10 км, отметил руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Если в апреле был зафиксирован 1 полет авиации B-1B вдоль Камчатки, то в мае их совершено 5. Чтобы предотвратить агрессию, ВС РФ вынужденно поднимают дежурные истребители в воздух — в мае такая необходимость возникла 17 раз.

Ту-95МС является носителем крылатых ракет Х-55, которые летают на дозвуковых скоростях и предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они предназначены для удара по стратегически важным наземным неподвижным целям известной локализации.