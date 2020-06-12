Французский журналист: США рискуют повторить участь СССР из-за политики Трампа

Своими действиями президент ввергает Штаты в состояние гражданской войны, считает Николя Бавре.

Соединённые Штаты под управлением Дональда Трампа рискуют повторить судьбу распавшегося около 30 лет назад Советского Союза. Из-за его политики американская нация оказалась на пороге раскола. К такому выводу пришёл журналист французского издания Le Figaro Николя Бавре, основываясь на нынешней ситуации в стране, как сообщает Взгляд.

В настоящий момент США охвачены сразу несколькими кризисами, связанными с эпидемией COVID-19, экономическими проблемами, а также грабежами и беспорядками после смерти Джорджа Флойда. Le Figaro привело неутешительные данные, свидетельствующие о том, что за минувшие 3 месяца работы лишились порядка 45 млн американцев, и уровень падения ВВП должен достигнуть 6,5%. А венчает раздирающий страну кризис, как пишет Бавре, Трамп с его планами на подавление восстания среди населения с помощью военных.

По мнению журналиста, вся стратегия нынешнего президента Америки нацелена на поддержание беспорядков, дальнейший раскол США и переизбрание на второй президентский срок в ноябре этого года.

Таким образом, как заключил журналист, действующий глава Белого дома ввергает страну в состояние гражданской войны и провоцирует повторение участи СССР.