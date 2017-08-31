Сведения о тайной переброске войск РФ в Донбасс оказались выдумкой украинских военных

СММ ОБСЕ в Украине не находила колонн российской техники на неподконтрольной Киеву территории.

Распространенная в СМИ информация о зафиксированной беспилотником ОБСЕ на Донбассе колонны из более 70 российских военных грузовиков — не более, чем фейк. Не фиксировались и два российских бронетранспортера БТР-80, и танки Т-64 в Луганске, и ЗРК «Стрела-10» в Харцызске. Сведения о тайной переброске войск РФ в Донбасс на поверку оказались выдумкой украинских военных.

Появилась публикация на страничке Операции объединенных сил (ООС) армии Украины в Facebook. Ссылается пресс-служба ООС на данные, полученные с беспилотного летательного аппарата специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, находящейся в зоне конфликта. Но ссылки на данный отчет украинскими военными предоставлено не было. Видимо потому, что ничего из опубликованного ООС в отчете ОБСЕ нет.

10 июня СММ ОБСЕ разместила на официальном сайте организации отчет, в котором действительно приводились данные с беспилотника. Но о российской военной технике там нет и слова.

«Беспилотный летательный аппарат СММ обнаружил в вечерние часы колонну грузовых автомобилей, ехавших по грунтовой дороге, в неподконтрольном правительству (Украины) районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией», — значится в отчете ОБСЕ.

В этом же отчете СММ отметила, что ею были обнаружены противотанковые мины в районе населенного пункта Водяное Донецкой области, в количестве более 300 штук. В публикации ООС озвучена цифра в 590, а местом обнаружения стал населенный пункт Широкая Балка.