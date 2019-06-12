Демократы назвали трех возможных вице-президентов в случае победы Байдена на выборах в США

Кандидат в президенты ранее заявил, что видит на этом посту женщину.

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден уже задумался о претендентах на пост своего заместителя. И хоть политик уверяет, что назовет имя только после того, как завершит все проверки, он настаивает, что его соратницей станет женщина. Поначалу Джо Байден говорил о шести возможных вице-президентах из числа представительниц прекрасного пола, но его коллеги по Демократической партии США готовы публично назвать пока только трех из них.

В случае победы Байдена на президентских выборах, на пост его заместителя претендуют сенатор штата Калифорния Камала Харрис, ее коллега от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Помимо них шансы сесть в кресло второго человека в стране есть у экс-советницы 44 президента США Барака Обамы, Сьюзан Райс.

Телекомпания АВС уточняет, что помощники кандидата-демократа изучали также кандидатуру представительницы Палаты Конгресса от Флориды Вал Демингс, мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс и даже губернатора Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришем. Окружение Байдена пока не подтвердило, но и не опровергло эти сведения. Сам претендент на овальный кабинет уточнил, что выбирать будет из женщин со всех регионов страны, и не только среди представительниц европеоидной расы.