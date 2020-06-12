Одновременно, кандидат американской Демпартии предложил контроль над сетями, поддерживающими Трампа.

Джо Байден остался единственным кандидатом Демократической партии на предстоящих осенних выборах президента США.

11 июня 2020 года политик дал интервью CNN. По данным издания, кандидату задан вопрос о том, что произойдет в случае, если Трамп проиграет выборы и не покинет Белый дом. Ответ Байдена был жестким и лаконичным: «Белый дом освободят военные».

Такое высказывание можно расценить, как попытку заранее запугать соперника. Трамп пока не отвечает, видимо, верит, что большинство американцев поддержат его. Похоже, так и будет, хотя Байден распространяет теорию о намерении действующего президента превратить Штаты в милитаристское государство.

Байден продолжает действовать решительно — распространил петицию для Facebook. Кандидат-демократ потребовал от соцсети запретить информацию об угрожающем поведении Трампа и распространении дезинформации. Администрация соцсети ответила, что у Трампа к ней тоже есть претензии, но правила функционирования Facebook устанавливают демократически избранные руководители. Ресурс разместит политические высказывания даже в том случае, если администрация с ними не согласна.

Французская Le Figaro прокомментировала действия канидата-демократа. Издание считает Байдена слабым претендентом против Трампа, а страну — идущей к распаду. Демократы вступили в борьбу за политическое влияние, а не за процветание страны. Байден открыто призывает отказываться от демократических ценностей Запада в угоду финансовой элиты, что может стать причиной разрушения государства.

Трамп пытается спасти величие страны и восстановить её былую промышленную мощь. Крах великого государства не выгоден никому — ни Европе, ни России, ни Китаю.