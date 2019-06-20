РФ удивила экспертов КНР жёсткой реакцией на провокации НАТО в Балтийском море

На глазах у сил Альянса РФ поразила условную морскую цель в виде бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ.

Североатлантический Альянс направил для проведения учебных маневров в Балтийском море 30 кораблей, что, по мнению китайских аналитиков Sohu, должно было вызвать активную реакцию со стороны России. Эксперты издания отмечают, что Балтийское море стратегически важно для Кремля, да и западные страны опасаются, что в этом регионе РФ начнет стремительное наращивание военного потенциала.

Учения НАТО должны были продлиться до 16 июня и состоять из двух этапов: морского и наземного. Однако сложная эпидемиологическая ситуация сократила их до отработки только морских маневров. И все равно аналитики Поднебесной ждали масштабной реакции Кремля, даже на такую «урезанную» версию. Но вместо этого, россияне наглядно показали представителям сил Альянса, как расправляются с противником на море. Российские военные продемонстрировали уничтожение условного врага на примере бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ.

Таким ответом на провокацию НАТО Россия удивила экспертов КНР. Представители издания Sohu назвали подобную реакцию жёсткой и отметили, что если бы НАТО проводило BALTOPS 2020 с привычным размахом, то Москва добавила бы к боевым силам ВКС РФ и корабли Балтийского флота. А чтобы и в дальнейшем у сил Альянса не возникало соблазна «дразнить гусей», на фоне НАТОвских учений Россия приняла в состав ВМФ подводный крейсер «Князь Владимир».