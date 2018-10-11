В США оценили потенциал ВС России для военного вторжения на Украину

Экспедиционные возможности армии РФ за последние 30 лет значительно снизились, полагают в аналитическом центре RAND.

Американские эксперты оценили потенциал ВС России для вторжения на Украину. По сравнению с Советским Союзом периода конца 80-х годов, у современной РФ гораздо меньше возможностей, чтобы проектировать военную силу на территорию сопредельных государств, уверены аналитики центра RAND.

За последние 30 лет число самолётов транспортной авиации сократилось в 5 раз, десантных кораблей в 4 раза, а количество танков снизилось втрое. Тем не менее, в США полагают, что опасность нападения на Украину остаётся актуальной.

На российско-украинской границе дислоцируются 8 и 20 общевойсковые армии в составе Южного и Западного военных округов, постоянно наращивающих мобильный потенциал. Однако, даже с учётом всех возможностей, Россия не рискнёт отправить 215 тактических батальонных группировок на Украину из опасения «оголить» другие стратегические направления.

Для полного захвата Левобережной Украиной может не хватить войсковых соединений ВС РФ, численностью 150 тысяч солдат — их будет достаточно лишь для контроля над мегаполисами, вроде Харькова. Но эти силы нанесут большой ущерб частям ВСУ, выдавив их вглубь страны, считают аналитики RAND.