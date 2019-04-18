«Джинсы придётся постирать»: Мерзликин ненадолго «сбегал» на Украину

Въезд ему на территорию этой страны запрещён. Однако, он не удержался, чтобы без «украинского спроса» посетить её территорию на несколько секунд.

Мерзликин сообщил в своём аккаунте в Instagram, что не мог удержаться от того, чтобы ненадолго «сбегать» на Украину. Одна беда, сообщает актёр, джинсы теперь придётся постирать.

Однако, дело вовсе не в том, что он «обделался». Всё совсем не так. Актёр был в Молдавии, на самой границе с Украиной. С той стороны было поле засеянное рапсом.

Мерзликин, который на Украину «невъездной», всё же решил её ненадолго посетить. Естественно, без разрешения.

Он совершил небольшой забег «на ту сторону» по рапсовому полю, и тут же вернулся назад.

Судя по размещённым снимкам, Мерзликин чрезвычайно рад своему поступку. Согласно сопроводительному тексту, он просто не мог не воспользоваться моментом.

Единственным огорчившим его обстоятельством стало то, что теперь придётся стирать джинсы.

Липучая это зараза рапс. Да и не растёт после неё ничего очень долгие годы. Из этой культуры делается искусственное топливо, которое продаётся за очень неплохие деньги.

Вот только «убивать» свои земли соглашаются совсем немногие страны. Украину, похоже, не заботит будущее своих чернозёмов, о которых так на словах пекутся в Раде.

А Мерзликин прикололся. Нормально. Где там «нерушимая стена» Яценюка. Даже если она со стороны России, даже, если «непроходимая», обойти то - не проблема. Рапс – не преграда.