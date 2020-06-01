Китайские аналитики ставят на победу России в потенциальной войне с НАТО

Силы Альянса, в частности, США нажили себе слишком много врагов, считают эксперты Sohu.

Китайские аналитики издания Sohu считают, что в случае войны между Россией и силами НАТО победа останется за Москвой. США, лидер Североатлантического Альянса, не скрывает, что видит в России главного внешнего врага, поэтому потенциальное противостояние между ними эксперты периодически обсуждают.

Журналисты Sohu пояснили, что несколько десятилетий подряд Вашингтон ведет агрессивную политику и воздействует на другие страны силовым путем. В попытках сдержать влияние России на Ближнем Востоке, американцы вторглись туда. Белый дом пытается окончательно взять под контроль Ирак, поддерживает оппозиционеров Сирии, а выведенные войска из Афганистана американцы перебросили в Тихий и Индийский океаны. Сосредоточившись на России, США и силы НАТО упускают из виду других, менее явных противников.

Китайские эксперты не исключают, что против США выступит Япония, которой не по нраву сверхдержавные амбиции Вашингтона. Военную мощь наращивает Индия, которая тоже не испытывает симпатии к США и предпочитает сотрудничать с Россией. В случае открытого противостояния с Кремлем, силы НАТО могут столкнуться сразу с несколькими врагами.

В то же время в Альянсе назревает и внутренний раскол. Желая «проучить» Германию, Вашингтон вывел из ФРГ войска, дабы сделать Берлин более послушным в случае нападения России. Однако Германия может наоборот затаить обиду на такое обращение и, как минимум, просто не поддержать США в потенциальной войне. Из-за географического положения США не сможет отразить атаку бронетанковых войск РФ, так как свою тяжелую технику из-за океана перебросить будет проблематично. Поэтому китайские аналитики ставят на победу России.