Путин надеется, что демократия выведет США из кризиса

Президент подчеркнул, что Россия симпатизирует борьбе афроамериканцев за свои права, но не поддерживает происходящее сейчас в Штатах.

США настигла полоса кризисных явлений, связанных с коронавирусом и борьбой афроамериканцев за права. Свою позицию относительно этой ситуации президент Владимир Путин озвучил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире телеканала «Россия 1».

Президент РФ поведал, что считает Соединённые Штаты мощным демократическим государством и именно на это делает ставку в выходе страны из сложившейся непростой ситуации. Он надеется, что фундаментальные основы демократии выведут Вашингтон из кризиса.

Путин также подчеркнул, что Россия симпатизирует борьбе афроамериканцев за свои права, и в качестве наглядного примера привёл полюбившихся Советскому Союзу Мартина Лютера Кинга и Анджелу Дэвис, чьи портреты вешали на стены. Однако после смерти Джорджа Флойда отстаивание законных прав обрело совершенно неприемлемую форму национализма и погромов.

«Этого мы никогда не поддерживали» — заявил президент.

Президент РФ ранее также предположил, что происходящее сейчас в США отражает какие-то глубинные внутренние кризисы страны, наблюдать которые можно было с самого избрания Трампа президентом.