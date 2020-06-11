Модернизация вертолёта Ка-52М «Аллигатор» обойдется ВКС России в 153,5 млн рублей

Испытания боевой машины закончатся в 2022 году.

Национальный центр вертолётостроения имени Миля и Камова холдинга «Вертолёты России» закупает два вертолёта Ка-52М «Аллигатор» для модернизации и последующих испытаний опытного образца. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщило агентство «Интерфакс».

Модернизация летательных аппаратов обойдётся ВКС России в 153,5 млн рублей, завершить её планируют к концу 2020 года. На эти средства вертолёт оснастят дополнительным оборудованием, топливными баками, новыми навигационными системами и средствами связи, улучшат систему управления огнём.

Разработчики намерены сопрячь летательное судно с новой крылатой ракетой под кодовыми названием «изделие 305» для уничтожения наземных объектов противника, в том числе бронетехнику, на дистанции до 100 км. Особенность данной ракеты в применении аэродинамической схемы «утка» с мощными носовыми рулями, большие углы пикирования на цель, за счёт чего она с легкостью уничтожает западные комплексы активной защиты вроде Trophy и Iron Fist, сообщает «Военное обозрение».

Новое оборудование улучшенной версии Ка-52М «Аллигатор» позволит увеличить радиус боевого действия вертолёта, распознавать цели на большем расстоянии. Менять планер не будут, так как он хорошо себя зарекомендовал.

Испытания улучшенного вертолёта Ка-52М «Аллигатор» завершат в 2022 году.