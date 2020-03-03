Ракетный катер Р-20 успешно отработал артиллерийские стрельбы в Японском море

В рамках учений экипаж судна ТОФ совершил маневрирование в сложных условиях и постановку радиоэлектронных помех.

Ракетный катер Р-20 Тихоокеанского флота завершил отработку нескольких морских элементов в Японском море в рамках курсовой задачи К-2, которая предусматривает имитацию действий одиночного корабля на воде по предназначению. Заявление главы пресс-службы Восточного военного округа Николая Воскресенского передали РИА Новости.

В рамках учений боевое судно успешно отработало артиллерийские стрельбы с применением 76-мм артустановки АК-176 по авиации. Позже ракетный катер ликвидировал морскую плавающую мину в зоне «интенсивного судоходства» скорострельными артиллерийскими установками АК-630М.

Экипаж Р-20 усовершенствовал маневрирование в условиях плохой видимости и в узостях, отработал постановку радиоэлектронных помех, борьбу за живучесть корабля и РХБ защиту. В военном ведомстве пояснили, что в Японском море катер усовершенствовал ведение морского боя с надводными судами оппонента в условиях противодействия его авиации.

«Р-20» — ракетный катер проекта 12411 «Молния-1». Скорость полного хода достигает 40 узлов, вооружение включает 4 ракеты «Термит», артустановку АК-230, 1 ПУ ПЗРК. Он вмещает до 26 человек экипажа.