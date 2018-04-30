Россиянку сбил американский катер в Черногории

Скоростной катер в Черногории сбил 28-летнюю девушку из России. Сообщается, что катер шел под американским флагом.

Ксения Корзова отдыхала в поселке Прчань, Черногории. 7 августа около 11 часов утра, когда она плавала в море, ее на высокой скорости сбил катер. Известно, что им управлял местный житель 36 лет, Петар Ковачевич. Он пытался оказать первую помощь девушке, самостоятельно доставил ее в местный госпиталь с переломами ребер и кровотечением. После чего был задержан полицией.

Девушке экстренно провели операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

4 августа в Липецке катер сбил плавающую пенсионерку. Водитель пытался оказать женщине экстренную помощь, но от большой потери крови она скончалась. Испугавшись, мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время ведутся его поиски.