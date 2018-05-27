На военно-морском параде в Санкт-Петербурге катер задел опору моста

Опору Благовещенского моста задел катер во время прохождения парада страны, посвященному дню Военно-морского флота.

Небольшой десантный катер двигался в общем строю парада, когда левым бортом его занесло сильным потоком воды от проходящих рядом судов. В результате была задета опора моста, рядом с которой он в этот момент проходил.

К счастью, это не помешало продолжить парадное шествие - судно самостоятельно отошло от моста и выпрямило свой курс. На текущий момент не известно, каковы повреждения катера и опоры.

Напомним, что в каждое последнее воскресенье июля Россия отмечает День Военно-морского флота. Одновременно праздничные парадные шествия в 11:00 по местному времени прошли в Кронштадте и в самом Санкт-Петербурге. Владимир Путин на катере обошел военные суда, выстроенные на рейде у Петропавловской крепости и Адмиралтейской набережной, поприветствовал и поздравил их состав.

Парад в честь празднования дня ВМФ является вторым по значимости после традиционного парада в День Победы, 9 мая.