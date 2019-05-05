Первый в России парад Победы начался во Владивостоке

Одно из первых торжественных шествий в РФ, посвящённое Дню Победы, началось во Владивостоке. СМИ и местные жители активно освещают ход парада в прессе и социальных сетях.

С раннего утра жители Приморского региона выстроились на центральной улице Светланской для встречи парада Дня Победы. Торжественное шествие возглавили барабанщики Нахимовского военно-морского училища. Под их стройный ритм выдвинулись парадные расчеты. Горожане поддержали шествие проведением акции «Бессмертный полк», а также возложили венки и цветы к мемориалу «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны». В течение дня пройдут акции Памяти и у других исторических мест Владивостока. Вечерний концерт порадует горожан песнями военных лет. Финалом торжеств станет фейерверк, который украсит небо в 22 часа. Салют можно будет наблюдать из пяти точек города.

9 мая военные торжественные мероприятия и парадные шествия пройдут более чем в 400 городах России. В крупных городах в парадах участвует боевая техника и авиация. В параде Победы на Красной площади в Москве, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут участвовать около 13 тысяч военнослужащих и 130 единиц техники.