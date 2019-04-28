В Казахстане власти отказались проводить акцию «Бессмертный полк»

В одном из городов Казахстана власти приняли решение отменить проведение акции «Бессмертный полк», которая намечалась на 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Этим городом стал Актобе, а сообщение появилось на сайте администрации районного центра.

Причиной отмены стали жалобы со стороны родственников погибших в войне людей. Жители города сообщали, что акция в прошлых годах заканчивалась выбрасыванием портретов ветеранов в урны. Поэтому «Бессмертный полк» вызывает лишь негативные отклики. Но это не единственная причина отмены.

Вторым поводом не согласовывать акцию стало опасение, что из-за огромных колонн из людей на улицах образуются заторы, которые причинят неудобства.

В качестве альтернативы, власти предложили почтить память участников ВОВ, став участником митинга и других праздничных мероприятий в центральном городском парке.