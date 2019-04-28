«Бессмертный полк» пошёл по США: Есть и там, которые помнят

Начало акции было положено в Вашингтоне, где в ней участвовали, порядка, тысячи человек, не считая зрителей. В Нью-Йорке было уже вдвое больше, что стало рекордным числом за всё пятилетие её проведения.

Таким образом, «Бессмертный полк» пошёл по США. В основном, его участниками были американцы, чьи предки погибли во время Второй мировой. Однако, там было замечено и много граждан из бывших советских республик. Таких, как Украина, Белоруссия, Прибалтика и другие.

В Вашингтоне к демонстрантам присоединились российский посол в США и работники диппредставительства.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что он встретил полное понимание своих американских коллег из США. В том числе, работающих в Пентагоне. Они также уверены, что нужно сохранять общее наследие.

«Бессмертный полк» продолжает двигаться по планете. Он уже прошёл в Катаре на её центральной набережной в Дохе. Ранее ничего подобного в этом государстве не проводилось.

Не случайно «Бессмертный полк» пробуют запретить в некоторых странах. Видимо, есть боязнь, что память о правде, пусть и страшной, переборет галимую ложь.

Также тех, кто решил, что разрушив СССР можно единолично править миром, очень пугает одним своим существованием «Бессмертный полк». Он напоминает людям, что когда-то они дрались и погибали вместе ради одной цели. Уничтожения всемирного зла – нацизма, который сейчас возрождается.

В Нью-Йорке демонстранты прошли по побережью Гудзона к памятнику тем, кто погиб во Второй мировой. Там под песню «Журавли» они запустили белые шарики в чистое майское небо.

В этом году «Бессмертный полк» пройдёт по 10 городам США.