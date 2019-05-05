Британцы помнят и «рванули» в Москву: «Бессмертный полк» - это и их тема

Их деды тоже участвовали в Великой Войне. Они шли в трансатлантических конвоях, они сокрушал люфтваффе в воздухе, они бились и на земле после появления Второго фронта.

Британцы, чьи предки в этом участвовали, помнят об их подвиге и «рванули» в Москву. Они знали, «Бессмертный полк» там будет самым масштабным, а это и их тема.

При этом, многие посетили Москву впервые. Они везли с собой даже детей, чтобы рассказать, что пришлось превзойти, чтобы победить нацизм.

Впрочем, в своих комментариях они говорят, что целью их приезда в Россию на «Бессмертный полк» было дать понять их потомкам, что ту войну выиграла не только Великобритания.

Можно удивляться, однако, люди, которые пытаются превозмочь существующее на Западе мнение, достойны лишь уважения.

Видимо, «Бессмертный полк» в России может оставить неизгладимое впечатление для тех, кто забыл, кто разбил все наземные полчища Вермахта, кто освободил всю Европу.

Всего две танковые дивизии СС разбили в Арденнах всю высадившуюся на материк англо-американскую группировку. Быстро и в хлам.

Неслучайной была экстренная телеграмма Черчилля и Рузвельта Сталину, о том, чтобы тот их срочно спасал.

Сталин, верный союзническим обязательствам, начал наступление на Берлин на 3 недели ранее запланированного срока.

Наши армии пошли в атаку не до конца подготовленными. Это привело к дополнительным потерям. Мы гибли, британцы в Арденнах спаслись.

Кто сейчас из западных «партнёров» это помнит. Стоило ли спасать? Правильный ответ – русские всё равно будут спасать. Даже, если бывшие союзнички «гадят им в карман».

А то, что некоторые британцы помнят, внушает надежду.