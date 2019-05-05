«Бессмертный полк» поднялся в небо: Это сделали женщины

Впервые, за всё время проведения этого шествия, оно перешло в другое измерение. Этому способствовали женщины-пилоты.

Именно благодаря им «Бессмертный полк» поднялся в небо. Это произошло над Уралом.

Фронтовые истребители «Як» пронесли над ним не только символику, которой отличается «Бессмертный полк». На бортах этих фронтовых истребителей были портреты дедов или прадедов, которые остались в небе Победы.

Акция прошла при содействии правительства Югры.

Истребители шли в едином строю. Их пилоты имитировали то, как движется «Бессмертный полк». Дистанция между самолётами была лишь несколько метров.

За штурвалами находились женщины. Все они входят в пилотажную группу «Барсы». В России это единственная пилотажная группа, состоящая, исключительно из женщин.

Таким образом, «Бессмертный полк» поднял в небо 12 портретов своих героев, погибших во имя Великой Победы.

Они сгорели в небе. Они в него вернулись. Они победили.

«Женские истребители» в Югре лишь подтвердили это. Подвиг не может быть забытым. Женщины-пилоты помнят, кто сражался с немецкими ассами и бил их. Однако, война без потерь не бывает. Главное – это помнить подвиг.

Как говорил герой Леонида Быкова из «В бой идут одни старики»: «Мы должны сбросить их с неба». Наши деды их сбросили. Честь и память.