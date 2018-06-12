Названа причина обрушения моста в Генуе

Очевидцы происшествия сообщили журналистам, что стало причиной крушения моста в итальянском городе Генуя.

Как сообщают жители, крушение моста произошло сразу же после того, как в него попал разряд молнии. Одновременно с глубоким прогибом моста, это могло стать причиной падения 200-метрового пролета сооружения. Вначале начал крошиться бетон, а затем рухнула основная конструкция.

Как сообщается управляющей компанией, занимающейся эксплуатацией данного моста, он не был в аварийном состоянии. Сооружение возвели в 60х годах прошлого века, а его последняя реконструкция проводилась всего два года назад. Кроме этого, на мосту регулярно проводились ремонтные работы.

При крушении моста, двигающиеся по нему автомобили упали вместе с пролетом с высоты 70 м. Кроме этого автомобили находились и под мостом. На текущий момент сообщается о погибших в количестве не менее 22 человек. Несколько человек получили тяжелые повреждения. Около десяти людей числятся пропавшими без вести.