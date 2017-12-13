Спасательные работы на месте обрушения моста в Генуе остановлены

Риск новых обрушений оставшихся пролетов моста стал причиной приостановки поисково-спасательных работ в Генуе.

По словам спасателей, спасательные операции сначала были замедлены из-за работы тяжелой спецтехники, а в настоящее время совсем приостановлены. Специалисты проводят расчеты устойчивости стоящей опоры моста, для того, чтобы понять, насколько безопасно в настоящее время продолжать активный разбор развалов рухнувших конструкций.

Известно, что один из сохранившихся пролетов нависает над жилыми домами, из которых уже было эвакуировано свыше 600 людей из-за серьезной угрозы обрушения этой части моста.

В настоящее время сообщается о 39 погибших. Также, по мнению спасателей, шансов найти выживших людей под завалами моста уже нет.

Не смотря на убеждения управляющей компании моста о том, что мост не находился в аварийном состоянии, и что его эксплуатация была абсолютно безопасной, очевидцы утверждают, что мост уже давно был частично сгнившим, а работы по его восстановлению и ремонту должным образом не проводились уже очень давно.

Власти называют основной причиной крушения моста - ошибки при первоначальных расчетах конструкций и воздействии на них силовых нагрузок. Напомним, что сооружение было возведено в 60х годах 20 века.