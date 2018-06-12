Число погибших при обрушении моста в Италии возросло до 35 человек

15 и 16 августа в Италии объявлен траур по погибшим в результате обрушения моста Моранди в Генуе.

Вице-премьер министр Италии Маттео Сальвини, возглавляющий министерство внутренних дел страны, рассказал о том, что число погибших в результате катастрофы увеличилось и составляет сейчас 35 человек. Министр также поблагодарил за самоотверженную работу спасателей и волонтеров, которые продолжают работу в районе падения мостовой конструкции.

Итальянские СМИ также сообщают, что среди погибших на мосту людей – трое детей. Младшему из них всего 8 лет, еще двум – 12 и 13 лет. Поскольку работы в зоне катастрофы еще не закончены, число погибших может еще увеличиться.

Кроме того, на данный момент еще 10 человек считаются пропавшими без вести. А из 15 раненых, которые были доставлены в больницы, 9 остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, вчера в Генуе обрушился пролет автомобильного моста, составляющего часть автострады А10. На мосту в момент трагедии находились около трех десятков автомобилей. Обломки конструкции упали на железнодорожные пути и постройки, возведенные под мостом.

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли назвал возможной причиной трагедии недостатки технического обслуживания моста Моранди.