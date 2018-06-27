Итальянские власти назвали виновного в обрушении моста в Генуе

В правительстве Италии считают, что виновники трагедии в Генуе имеют конкретные имена и должны быть наказаны.

Вице-премьер страны Луиджи ди Майо заявил, что ответственность за катастрофу в Генуе лежит на компании Autostrade per l’Italia – одном из самых крупных концессионеров автодорог в Италии. Об этом сообщило информационное агентство Ansa.

По словам чиновника, компания должна была должным образом обслуживать автостраду и мост, однако не делала этого. При этом, подчеркнул вице-премьер, много раз говорилось о том, что дороги в частном управлении будут обслуживаться лучше, чем государственные.

Ди Майо также рассказал, что государство начало процедуру расторжения договора о концессии автомагистрали. Если вина дорожной компании будет доказана, ее могут также оштрафовать на 150 миллионов евро.

Также в Геную прибыл итальянский премьер Джузеппе Конти. Он заявил, что во избежание новых трагедий, подобных катастрофе в Генуе, правительство собирается проверить состояние всей дорожной инфраструктуры страны.

К этому времени известно уже о 37 погибших в результате обрушения части автомобильного моста в Генуе. Такие данные называет префектура города. Кроме того, городские власти сообщили, что в больницах находятся 16 пострадавших, состояние двенадцати из них врачи оценивают как тяжелое. Число жертв и пострадавших продолжает увеличиваться.