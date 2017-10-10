В Италии под обломками рухнувшего моста могли оказаться десятки человек

В итальянском регионе Лигурия неподалеку от Генуи на автостраде обрушилась часть автомобильного моста. В катастрофе могли пострадать десятки людей.

По сообщениям итальянских СМИ, упал один из пролетов моста Моранди, длиной около 100 метров. В это время на нем находились автомобили, кроме того, обломки конструкции упали на здания, расположенные под мостом. Поэтому речь может идти о десятках пострадавших, однако пока достоверной информации об этом нет.

Как рассказали в пожарно-спасательной службе Италии, на место ЧП уже прибыли отряды пожарных и спасателей. В районе катастрофы работает отряд кинологов с собаками, они уже начали поиск людей под обломками. Кроме того, в месте крушения работают все экстренные службы.

Движение по шоссе А10, на котором находится мост, перекрыто в обоих направлениях.

Напомним, сегодня утром в Лондоне легковой автомобиль въехал за ограждения возле здания английского парламента. В результате пострадали два пешехода. Полиция уже квалифицировала этот наезд как теракт.