Фрагмент Крымского моста ушел в воду

При монтаже железнодорожного моста, ведущего в Крым из Краснодарского края, один из фрагментов пролета сорвался в воду, - сообщает информационный центр «Крымский мост».

Инцидент произошел сегодня, 4 октября. Фрагмент моста накренился и постепенно ушел в мелководье во время монтажа. Строительная организация сообщает, что это не повлияет на сроки, хотя на замену упавшей части потребуется около полутора месяцев. Сообщается, что опоры и крепления моста деформированы не были, силовая способность не нарушена. Упавший фрагмент извлекут из воды специальными установками.

По предварительным данным, причина обрушения - неисправность домкратной системы, с помощью которой участок моста устанавливался на опоры. Более подробно разобраться с ситуацией предстоит представителям подрядной организации. Работы по строительству были застрахованы.

Сдача объекта запланирована на первый квартал следующего года, а движение по мосту откроется в декабре 2019 года. Напомним, что строительство автомобильного Крымского моста было завершено с опережением практически на полгода: плановое завершение работ было проставлено на декабрь 2018 года, но уже в мае этого года состоялось его торжественное открытие. В начале октября мост открыт для движения грузовых транспортных средств.