В Санкт-Петербурге спустили на воду легендарную петровскую «Полтаву»

Сегодня в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду и дали историческое имя точной копии легендарного судна Балтийского флота петровских времен – «Полтавы».

Реплику петровского корабля построили на одноименной исторической верфи в Лахте. Корабелы говорят, что копию линейного корабля они строили, используя чертежи кораблей, сделанные собственноручно Петром I, а также по документам Центрального военно-морского музея и архива. Это позволило максимально точно воссоздать облик исторического судна. Кстати, более 300 лет назад Петр лично закладывал «Полтаву» на адмиралтейской верфи, а потом контролировал его строительство и спускал 54-пушечный корабль на воду. Тогда новое судно было названо в честь победы русского оружия над шведами в Полтавской битве.

Строительство современной «Полтавы» началось 5 лет назад. Уже с момента закладки будущее судно стало значительным туристическим объектом – за это время верфь посетили около 80 тысяч туристов. А со временем судно станет центром экспозиции интерактивного музея морской истории Российского государства.

Церемония спуска на воду прошла по всем традициям: началась с пушечного залпа с борта корабля и включала в себя торжественное имянаречение с обязательной бутылкой шампанского, разбитого о борт судна. Церемония также сопровождалась театрализованным представлением, в котором участвовали артисты в костюмах петровских времен. На торжествах побывали губернатор Георгий Полтавченко, командующий ВМФ России Владимир Королев, а также митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Однако работы по воссозданию судна еще не закончились. Корабелам еще предстоит уложить балласт, установить мачты и пушки, закончить историческую отделку внутренних помещений корабля. Все это, говорят специалисты, может занять до 10 месяцев. Кстати, на время работ планируется возобновить посещения верфи туристами.