Японская сторона называет подобные заявления «пропагандой недругов».

«ПолитРоссия» перевела статью китайского издания Sohu. СМИ Китая называют возможной войну между Россией и Японией из-за Южных Курил.

Они делают такой вывод на том основании, что Курилы стабильно являются больной точкой для японцев. А премьер Синдзо Абэ, уже давно находящийся у власти, якобы захочет увековечить своё имя на скрижалях истории, став тем, кто решит проблему. Поскольку Россия не намерена обсуждать вопрос суверенитета данных территорий и дальше, то Токио может воспользоваться своей географической близостью к островам и попытаться «отбить их силой».

На что, считают сотрудники Sohu, Россия даст незамедлительный и жёсткий ответ, заставив Японию повторить урок Второй мировой, включая применение ядерного оружия.

Японская сторона, комментируя данную публикацию, заявила обозревателю Анатолию Кошкину, что это:

«глупая антияпонская пропаганда наших недругов. Какой сумасшедший осмелится воевать с ядерной державой?..».

О чем он написал на портале Regnum.ru.

Впрочем, японцы действительно уже несколько лет наращивают свой боевой потенциал, не надеясь больше на защиту США. Которые рекомендуют Японии самостоятельно заботиться о своих интересах. Поскольку:

«Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, — это не обязанность американских войск» — цитата из речи президента Трампа в Вест-Пойнте.