БМП-Т15 «Армата» получит интеллектуальную систему подрыва

Машину оснастят 57-миллиметровым модулем «Кинжал», позволяющим эффективно уничтожать пехоту противника.

БМП "Армата"

«Известия» со ссылкой на источник сообщают, что Минобороны утвердило номенклатуру для вооружения БМП Т-15. Боевая машина со специальной гусеничной платформой «Армата» станет первой, которая получит интеллектуальный модуль «Кинжал».

Новейшая система сможет программировать время подрыва и направление полета осколков снаряда. Что позволит поражать противника, даже если он находится в окопе или в здании. Модуль будет также оснащен восемью управляемыми снарядами для поражения воздушных целей, включая ракеты. Кроме этого в боекомплект будут входить обычные и бронебойные снаряды, а также осколочно-трассирующие гранаты.

Дополнительно предусмотрена возможность постановки ракетного модуля ПТРК и устройства дымовой завесы «Туча».