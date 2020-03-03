СМИ Польши оценили новую тактику ведения танкового боя России

Издание Defence24 отметило такие приёмы как «карусель» и «сирийский вал».

В СМИ Польши появился обзор на новую тактику ведения танкового боя РФ. Журналисты издания Defence24 полагают, что Россия переходит к «динамической манере ведения боевых действий».

Они отметили, что в ходе учений армия РФ начала усиливать роль тяжелых боевых машин и использовать танки в качестве мобильной артиллерии. В частности для прикрытия сухопутных частей. Для этого используется способность ОБТ вести огонь на дистанцию до 12 км, покрывая площадь до 41 кв км.

Вместе с тем увеличилась точность стрельбы за счет внедрения в старые образцы техники новой автоматизированной системы командования и управления.

Чеченская кампания обогатила арсенал российской армии тактическим приемом «карусель». Когда танки ведут очередную стрельбу, не давая противнику точно определить количество стволов. При этом достигается высокая плотность огня. А для прикрытия используются зенитные системы типа ЗСУ-24-2 или «Тунгуска».

В ходе боевых действий в Сирии был отработан другой прием танкового боя — «сирийский вал». ОБТ двигаются с дистанцией 20-100 м и одновременно ведут стрельбу по заданному сектору. Машинам обеспечивается прикрытие с флангов. В результате они взламывают оборону противника и врезаются в нее сразу несколькими клиньями, заходя глубоко в тыл.

Польские СМИ оценили также прием, позволяющий демаскировать противника. Когда один танк ведет огонь поочередно с 2-х позиций, вызывая ответную стрельбу.