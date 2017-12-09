В США испытали «умную» авиабомбу Stormbreaker

Снаряд не зависит от погодных условий, может «выбирать» себе цель и имеет скромные габариты.

авиабомба Stormbreaker GBU-53/B

В США 15 июня на палубном истребителе F-18 испытали доработанную «умную» бомбу Stormbreaker. Год назад её сняли с производства из-за возможности самопроизвольной детонации. Механизм крепления бомбы доработан и теперь она успешно «сдала повторный экзамен».

Особенностью GBU-53/B Stormbreaker является способность «работать» в любых погодных условиях как днем, так и ночью. Она также имеет небольшой для подобного рода снарядов вес — 208 футов (994 кг).

The National Interest сообщает, что у авиабомбы тройная головка самонаведения. Радар с миллиметровым диапазоном, инфракрасный датчик и лазер. Она способна различать цели по температуре. Бронебойную программируемую авиабомбу можно применять по наземным, наводным, движущимся и неподвижным целям. Дальность авиабомбы 40 миль (64 км).

Следующим шагом будет испытание управляемого снаряда на истребителях F-15E Strike Eagle и F-35. И только F-15E сможет разместить на борту 28 таких боеприпаса.

Производить Stormbreaker начнут в Соединенных Штатах уже этим летом.