Китай и Россия заняли молчаливую позицию.

Возобновление диалога между Северной и Южной Кореей было нарушено 15 июня 2020 года после взрыва узла связи в Кэсоне. Такую информацию распространило агентство «Рёнхап». Примечательно, что никаких активных пусков ракет КНДР не производило. Со стороны Сеула последовала провокация с разбрасыванием листовок, порочащих северокорейских лидеров. Информацию об этом обнародовала 16 июля «Журналистская правда». Источник проинформировал, что листовки со стороны Южной Кореи разбрасывали общественные организации с привлечением авиации. Пхеньян такое не мог оставить без ответа. Сестра лидера КНДР заявила: «Нечего нам с ним больше говорить». Официальная информация ЦК партии страны сообщает о том, что Пхеньян намерен ввести войска в демилитаризованную зону.

В США начинается предвыборная гонка, Мировые информационные ресурсы наполнены сообщениями о ситуации в Сиэтле и том, что Трамп ничего не может с ней поделать. Западные журналисты стали активно тиражировать тему слабости США, не способной решить даже собственные проблемы. Foreign Policy опубликовал информацию о том, что Запад — в панике. Издание прямо указывает на слабости США и на то, что этим могут воспользоваться Россия и Китай.

Именно в этот момент и случился очередной конфликт на Корейском полуострове. СМИ Запада почти забыли о ситуации в Сиэтле. Примечательно, что Москва и Пекин сохраняют молчание, который может свидетельствовать о нежелании поддерживать дополнительные беспорядки в мире.