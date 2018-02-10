Министр объединения Южной Кореи уходит в отставку после обострения с КНДР

Ким Ен Чхоль взял ответственность за то, что отношения Сеула и Пхеньяна ухудшились.

Министр Ким Ен Чхоль сообщил, что он сожалеет о невозможности воплотить в жизнь ожидания населения двух Корей о мире и процветании на полуострове. Чиновник сказал, что информировал администрацию президента о своём решении. В должности главы ведомства он пребывал с 8 апреля 2019 года.

Натянутость в отношениях государств возникла после того, как общественные организации Южной Кореи организовали акции по переброске на территорию соседа агитационных листовок с помощью полиэтиленовых пакетов с тёплым воздухом. Пхеньян указал на недопустимость таких действий, назвал их враждебными и противоречащими договорённости лидеров Севера и Юга, достигнутыми в 2018 году.

Провокации продолжились, и сестра северокорейского лидера пригрозила Сеулу возмездием. 16 апреля произошел взрыв в Кэсоне здания центра по взаимодействию стран. Пхеньян заявил, что намерен ввести войска в демилитаризованную зону. Сеул в ответ привёл армию в повышенную готовность.

На фоне этих событий министру осталось лишь подать в отставку, что и случилось. Ситуация продолжает обостряться. Дмитрий Песков сообщил, что Кремль призывает к сдержанности обе стороны конфликта.