Обломки секретной американской ракеты «Летающая бритва» в Сирии попали на видео

Редкие кадры появились после атаки на автомобили боевиков в провинции Идлиб.

Интернет-издание The Drive уверяет, что обломки секретной американской ракеты AGM-114R9X впервые позволили рассмотреть этот тип вооружений. На видео попали фрагменты трёх «Летающих бритв», которыми были уничтожены внедорожники террористов и два боевика из Йемена и Иордании, сражавшихся против правительственных войск Сирии.

Главной особенностью ракеты под кодовым названием Hellfire является полное отсутствие взрывающейся боеголовки. Вместо неё ущерб противнику наносят выдвигающиеся лезвия, превращающие технику и экипажи машин в бесформенную груду тел и металла.

На ролике можно рассмотреть несколько «ножей», систему наведения заряда и аккумуляторы, приводящие в действие оружие поражения. Несмотря на многократное применение ракеты, военное ведомство США до сих пор официально не представило «Летающую бритву». Вероятно, из-за этого, полагают военные эксперты The Drive, гриф секретности так и не снят с изделия.





Пуски «Летающих бритв» производятся не только с борта истребителя или вертолёта, но и с помощью боевых беспилотников, активно применяемых в боевых действиях в Сирии.