Генпрокуратура Германии официально обвинила россиянина в убийстве пособника Басаева

Немецкие правоохранители считают, что подозреваемый действовал по указке российских госструктур.

Генпрокуратура ФРГ 18 июня 2020 года официально обвинила гражданина России Вадима Красикова, более известного как Владимир С в убийстве. Также против россиянина выдвинуто обвинение в нарушении правил владения оружием. В декабре 2019 года глава оборонного ведомства Германии Аннергрет Крамп-Карренбауэр заявила, что смерть чеченского боевика в Берлине усложнила немецко-российские отношения. А уже в начале июня 2020-го в министерстве юстиции ФРГ посетовали, что Россия отказалась отвечать на вопросы немецкой стороны, которые касались этого убийства, и помощи в расследовании не оказала.

В августе прошлого года был убит выстрелом в голову член запрещенной в РФ террористической организации «Имарата Кавказ»*.

Отмечается, что убитый Зелихман Хангошвили или Торнике К. был одним из чеченских полевых командиров и пособником Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В розыске он находился с 2002 года. Мужчину подозревали в терроризме. Исходя из того, что Россия, по словам представителей Германии, не изъявила желания содействовать местным правоохранителям в расследовании, в ФРГ заподозрили, что к смерти Хангошвили причастны российские госструктуры, а подозреваемый — просто исполнитель.