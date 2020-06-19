Решение продиктовано обострением конфликта на границе с Китаем, сообщает информагентство ANI.

Ситуация на границе в провинции Восточный Ладакх, к которой КНР стянула более 10 тыс. солдат, заставляет Индию предпринимать ответные меры. Как сообщает информационное агентство ANI, ВВС Индии хотят купить 33 российских истребителя МиГ-29 и Су-30МКИ. Соответствующий запрос был передан в Министерство обороны для окончательного утверждения.

Речь идет о 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ. В пояснительно записке сказано, что Су-30МКИ необходимы для восстановления парка данных самолетов, потерянных ВВС Индии в различных авариях. Что касается «МиГов», то их предложила продать Россия, чтобы быстро удовлетворить потребность Дели в новых истребителях.

21 боевая машина, о которых идет речь, состояли на вооружении армии РФ. После отработки своего ресурса самолеты были переданы на восстановление и модернизацию. Эксперты ВВС Индии изучили предлагаемые истребители, и пришли к заключению, что машины в состоянии проработать еще длительное время.

Как сообщает ANI, индийские летчики хорошо знакомы с МиГ-29, но предложенные Россией машины отличаются от тех, что уже стоят на вооружении. Модернизированные машины имеют более современные системы управления и вооружения.