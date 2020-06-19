Трамп задумался о рассекречивании сведений о крушении НЛО в 1947 году в Нью-Мексико

Происхождение обломков «розуэлльского инцидента» десятилетиями хранилось военными в тайне.

Президент США в честь приближающегося Дня отца дал интервью своему сыну Дону. В беседе американского лидера с Трампом-младшим оказался затронут и «розуэлльский инцидент», о рассекречивании которого в результате задумался глава страны. Об этом сообщает ТАСС.

Сын президента поинтересовался у отца о готовности снять гриф секретности со сведений, связанных со странным происшествием в 1947 году в Нью-Мексико.

Тогда недалеко от города Розуэлл были обнаружены обломки неизвестного происхождения, которые приняли за следы крушения НЛО. Вскоре после этого на место прибыли военные, которые скрыли находку, а также засекретили все данные о ней.

Глава Белого дома заявил, что должен подумать над этим вопросом. В эфире он не озвучил, что ему известно о данном инциденте, но заметил, что это весьма интересно.

Ранее представители ВВС США утверждали, что обломки принадлежат не НЛО, а разбитому метеозонду, который использовался в секретной программе «Могол». Однако этот случай породил множество теорий, связанных с неопознанными летающими объектами внеземного происхождения.