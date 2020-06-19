Подготовка авиации ЮВО к параду Победы попала на видео

Самолёты отрабатывают фигуры пилотажа над Новороссийском.
Министерство обороны РФ опубликовало видео подготовки боевой авиации Южного военного округа к параду Победы. В тренировках приняли участие штурмовики Су-25СМ и истребители МиГ-29, которые отрабатывали полёты, как одиночные, так и в группе.
В кадры попали звенья боевой авиации, пролетающие над Новороссийском на высоте от 200 до 600 метров. В МО сообщили, что к параду воздушной части парада готовятся боевые единицы авиаподразделений ЮВО и Черноморского флота.
#Видео Военная авиация над Новороссийском: летчики #ЮВО и Черноморского флота готовятся к воздушной части парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне https://t.co/mNXLSs3mGK #Новороссийск #Парады #75ЛетПобеды #ЧерноморскийФлот #Победа75 #ТренировкиПарада pic.twitter.com/CAYlRaddNp— Минобороны России (@mod_russia) June 19, 2020
24 июня в 10 городах на территории округа: Ростове-на-Дону, Новороссийске, Волгограде, Керчи, Севастополе, Ставрополе, Новочеркасске, Каспийске, Владикавказе и Симферополе пройдут парады Победы. В торжественном марше пройдут около 40 тысяч человек личного состава и более 800 боевых машин и единиц авиационной техники.