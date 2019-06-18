ЗРК «Верба» поступили в армию РФ для поражения воздушных целей противника

Управлять переносным зенитным комплексом способен любой солдат.

В часть ПВО Восточного военного округа поступили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Верба», предназначенные для поражения воздушных целей. Переносная зенитная установка способна в считанные секунды обнаружить и уничтожить самолёты, ударные вертолёты, беспилотные аппараты и ракеты противника.

В первую очередь, ЗРК представляют опасность для истребителей, оснащённых системами низкой радиолокационной заметности, таких, как американские F-16.

По своим характеристикам «Верба» является самым совершенным вооружением подобного рода, позволяющий засечь и обезвредить цель на высоте от 10 м до 4,5 км, с дальностью стрельбы до 6 км.

Прицелы ночного видения, модули обнаружения, разведки и управления, а также чувствительная система «свой-чужой», безошибочно отличающая воздушную цель от отстреливаемых ловушек, просты в обслуживании. ЗРК способен управлять любой подготовленный военнослужащий.

2,5-килограммовая осколочно-фугасная боеголовка срабатывает при столкновении или на подходе к мишени. Её мощности достаточно не только для поражения низко-летящих целей, но и для уничтожения самолётов оперативно-тактической авиации врага.