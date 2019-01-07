Возможную победу над Штатами в московском посольстве КНДР назвали особо сенсационным событием.

Накануне годовщины Корейской войны представители Пхеньяна сделали в Москве неожиданное заявление. Северная Корея грозит уничтожить США, если Вашингтон надумает напасть.

«В распоряжении КНДР есть ядерное оружие, способное беспощадно карать тех, кто осмелится поднять на нее руку», — сказано в коммюнике посольства.

По мнению северокорейской стороны, маневры и учения войск США и их южных соседей проводятся с целью отработки тактики быстрого захвата КНДР. Но данные действия Вашингтона и Сеула лишь приближают человечество к особо сенсационному событию. Армия Северной Кореи положит конец существованию еще одной империи, и имя этой империи — США.

16 июня Пхеньян объявил, что прекращает любые контакты с Южной Кореей. По приказу сестры Ким Чен Ына, Ким Е Чжоу, был взорван расположенный в демилитаризованной зоне офис по межкорейским связям. В этом здании проходили встречи представителей Севера и Юга. Предположительно, это был ответ на разбрасывание листовок со стороны Сеула.