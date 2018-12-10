ЛНР: Украинские СМИ снимают постановочные сюжеты на Донбассе

В посёлках Золотое и Новотошкоское готовятся репортажи о якобы обстрелах со стороны луганской Народной милиции.

Власти ЛНР проинформировали, что украинские СМИ снимают постановочные сюжеты на Донбассе. По словам представителя Народной милиции Якова Осадчего, телеканалы «UA:Первый» и ICTV работают над созданием репортажей о якобы обстрелах украинской территории вооружёнными силами Луганской народной республики.

В качестве «декораций» в посёлках Новотошковское и Золотое используются руины зданий, разрушенные обстрелами украинской армии летом 2014 года. Для правдоподобности украинские журналисты привлекут раненных солдат ВСУ, пострадавших от ответного огня в боестолкновениях с подразделениями ЛНР.

Цель провокации очевидна — дискредитировать Народную милицию самопровозглашённой республики. Якобы фейковые репортажи украинских СМИ выходят на фоне недавней «работы» артиллерии ВСУ по населённым пунктам ЛНР. В результате обстрелов погиб один человек, ещё трое получили ранения.