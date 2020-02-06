В США рассекретили план ядерного уничтожения СССР и Китая

Документы 1960 года из Архива национальной безопасности цитирует The National Interest.

В США рассекретили документы периода Холодной войны, включенные в секретный Единый интегрированный оперативный план (Single Integrated Operational Plan, SIOP).

Согласно архивам, Пентагон рассматривал план ядерного уничтожения СССР и Китая, передаёт The National Interest. С целью ослабления противника, было разработано несколько планов атаки: поражение ядерных и военных баз советско-китайского блока, или удар по гражданскому населению.

Первый план лишил бы оппонента возможности оказать сопротивление и продолжать войну. Намеренное уничтожение общества и городов противника лишило бы СССР и Китай жизнеспособной силы, деморализовало страны.

Второй план считался менее удачным, так как в Китае люди проживали преимущественно в селах небольшими группами, а значит для ликвидации части населения ушло бы слишком много ядерного оружия.

Любой из планов ядерной атаки, по мнению Пентагона, исключил бы оппонентов из ряда крупных индустриально развитых государств. А США ждал «благоприятный» баланс сил в мире. В документе указано, что Пентагон не рассматривал атаки на Югославию, Албанию, Болгарию и Румынию, которые в период Холодной войны поддерживали СССР.

Ранее The National Interest сообщил о намерении Дональда Трампа усилить G7 для ослабления КНДР. В частности, лидер США заявил о желании укрепить отношения с противниками оппонента (Австралией, Южной Кореей, Индией), и союзником — Россией.