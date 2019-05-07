Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской авиабазы Хмеймим

БПЛА были перехвачены в районе города Джебла провинции Латакия.

По сообщению информационного агентства SANA, в понедельник вечером сирийские средства ПВО успешно отразили атаку самодельных беспилотников вблизи российской авиабазы Хмеймим.

О жертвах или нанесённом вреде для инфраструктуры страны ничего не сообщается. Информагентство добавляет, что в последние месяцы уничтожены десятки беспилотников, которые выпущены в направлении аэропорта Хмеймим в сельской местности провинции Латакия.

По опубликованным российской стороной данным, с начала года по конец февраля силами ПВО было отражено 8 атак беспилотников, при этом учитываются только те, что происходили вблизи российской авиабазы Хмеймим, суммарное количество сбитых беспилотников с начала года не указывается.