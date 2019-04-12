Российскую авиабазу в Сирии атаковали исламские радикалы

Российская авиационная база Хмеймим попала накануне под огонь боевиков. В ходе нападения разрушений не произошло, никто не пострадал. Информацию в ходе брифинга 6 мая представил руководитель Центра РФ по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Как заявил глава Центра, российская сторона отражала атаку запусками реактивных снарядов с ПВО. Обстрелы базы Хмеймим продолжались в утренние и вечерние часы. Огонь боевики во всех случаях вели из районов города Завии, которые контролируют члены запрещённой в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Радикальное движение было основано в 2017 году как ответ на установление режима прекращения огня в Сирии. В группировку входит около 30 тысяч радикальных исламистов, удерживающих под своих контролем значительные части провинции Идлиб.

Всего по российской авиабазе боевики произвели 36 выстрелов, управляя прицельным огнём с наводки беспилотников. Виктор Купчишин отметил резкое ухудшение ситуации в регионе. По его словам, недавнее нападение исламских радикалов подтверждает рост нарушений утверждённого режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации Идлиба.