СМИ сообщили о грядущей отставке вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова

В администрации сообщают, что Хусаинов продолжает работать.

О намерении замглавы администрации Уфы подать в отставку сегодня сообщили сразу двух СМИ со ссылками на собственные источники, ProUfu.ru и КП-Уфа.

Сам Салават Хусаинов дает противоречивые комментарии на этот счет.

В пресс-службе мэрии пояснили, что на данный момент вице-мэр продолжает работать, но «выдвигается кандидатом в депутаты (Госсобрания Башкортостана) по Новиковскому избирательному округу № 14» на дополнительных выборах. По поводу чего уже состоялись первые дебаты 19 июня. Сообщает агентство «Башинформ».

Салавата Хусаинова называют «долгожителем» уфимской горадминистрации. Он работал при двух мэрах. А должность вице-главы администрации занимает с 2014 года. Слухи о его грядущей отставке уже возникали в прошлом году и месяц назад, но были опровергнуты чиновником.

Преемником Хусаинова в кресле вице-мэра после возможной отставки может стать Илвир Нурдавлятов. Его стремительная карьера в последние годы при отсутствии каких-либо серьезных достижений, намекает на чью то протекцию. Сам чиновник имеет также неоднозначную репутацию, как пишут аналитики proufu.ru.