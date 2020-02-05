СМИ: Комплекс «Искандер» принял участие в Параде Победы в Сирии

ОТРК остался в арсенале российской военной базы «Хмеймим».





Источники фото — МОО Вече, AVIA.PRO.





По сообщению ряда СМИ, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) был замечен на фото из расположения военных РФ в Сирии. В частности, издание AVIA.PRO рассказало, что «Искандер» ранее принял участие в репетиции парада на авиабазе «Хмеймим» и, судя по всему, сегодня прошёл в торжественной колонне боевой техники в честь 75-летия Победы. На снимке комплекс хорошо виден за армейским броневым внедорожником «Тигр», который шёл во главе торжественного марша.

МО РФ официально никогда не сообщало о переброске ракетных комплексов в Сирию. Но позднее стало известно об их успешном применении против террористических формирований, о чем рассказывал министр обороны России Сергей Шойгу.

AVIA.PRO напомнило, что, по некоторым сведениям, ОТРК несколько лет назад были выведены из состава армейской группировки РФ. Однако, фото свидетельствуют — «Искандеры» вновь поставлены на боевое дежурство.

Оперативно-тактический комплекс располагает двумя типами ракет — баллистическими и крылатыми, способными уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Благодаря корреляционным самонаводящимся системам, траектория полёта заряда «Искандера» остаётся непредсказуемой для ПРО неприятеля.