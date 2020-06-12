На Параде Победы россиянам покажут «потрошитель» турецких беспилотников — Панцирь-СМ

В Сирии предыдущая версия комплекса прославилась успешной борьбой с современными дронами Bayraktar.

Согласно американскому интернет-порталу Defence-blog, 24 июня в ходе Парада Победы российский военпром впервые открыто продемонстрирует модернизированный вариант ЗРПК «Панцирь-С». До этого система показывалась только на закрытых выставках военного вооружения.

Разработка тульских конструкторов базируется на многоцелевом шасси камского автозавода КамАЗ-53958 «Торнадо» (8×8). Комплекс оснащен новым радаром, кабиной, защищенной от крупнокалиберного стрелкового оружия, а также ракетой средней дальности действия, с радиусом поражения — до 40 км. Двигатель имеет 450 л. с., что позволяет иметь снаряжаемую массу до 21 тоны. Предыдущая версия хорошо зарекомендовала себя против высокотехнологичных турецких беспилотников Bayraktar TB2 в Сирии и Ливии. За 28 сбитых БПЛА в Ливии, местных военные прозвали «Панцирь-С» — «потрошителем» беспилотников.

При этом, даже, если россияне увидят новый «Панцирь» во время Парада Победы, установка всё равно появится на вооружении не ранее 2021 года, о чем ранее заявлял Сергей Шойгу.