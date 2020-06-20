Пьяные ВСУшники чуть не въехали на блокпост ЛНР

Один из дебоширов получил серьезную травму во время задержания украинской военной полицией.

Фото: myrotvorets.center и opk.com.ua

Представитель народной милиции ЛНР сообщил об инциденте, произошедшем в районе линии разграничения недалеко от города Попасная в Луганской области. Со слов Якова Осадчего, пьяные ВСУшники чуть не въехали на блокпост войск республики, расположенный в населенном пункте Молодежное. До военного объекта загулявшие украинские военнослужащие не доехали 500 метров.

Трое военнослужащих ВСУ, расчет станции РЭБ «Буковель-АД», распивали спиртные напитки в одном из увеселительных заведений Попасной. Патруль военной полиции попытался их задержать, но военнослужащие оказали сопротивление и попытались скрыться. По ошибке они выбрали неправильное направление и направились в сторону блокпоста ЛНР.

Военная полиция продолжила преследовать дебоширов, и после долгих переговоров убедила сдаться. Все трое были задержаны. Во время потасовки в баре один из военнослужащих ВСУ получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в местную больницу под видом гражданского лица. Его сослуживцы находятся под стражей.