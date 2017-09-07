С-300 и «Панцирь-С» проиграли в схватке с израильскими истребителями F-16

Авиация ЦАХАЛ нанесла большой ущерб армии САР, разбомбив командный центр и военные объекты.
Аналитики китайского портала Sina скептически высказались по поводу эффективности комплексов ПВО российского производства, стоящих на вооружении правительственных войск Сирии. Недавно это получило подтверждение после очередного налёта израильской авиации, когда С-300 и «Панцирь-С» проиграли в схватке с истребителями F-16.
Авиации ЦАХАЛ удалось нанести удар по командному центру сирийской армии и по другим военным объектам вблизи Саламии, превратив их в руины. Комплексы ПВО не смогли вовремя обнаружить приближение самолётов противника, а затем перехватить и уничтожить выпущенные ракеты.
Судя по опубликованным в Сети снимкам, такой ущерб военной инфраструктуры, случился в результате точных попаданий большого количества крылатых зарядов. Тем не менее, находившиеся в этом районе С-300 и «Панцирь-С», сумели перехватить несколько из них, но это не может свидетельствовать о «пользе» данного вида вооружений производства РФ, полагают эксперты Sina.
Достаточно упомянуть такой факт: комплексы ПВО не смогли обнаружить F-16, которые даже не оснащены технологией «стелс». Китайское издание полагает, что виной тому серьёзное отставание российского оружия в сфере радиолокационной электроники, во многом зависящей от импортных поставок.