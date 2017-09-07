С-300 и «Панцирь-С» проиграли в схватке с израильскими истребителями F-16

Авиация ЦАХАЛ нанесла большой ущерб армии САР, разбомбив командный центр и военные объекты.

Руины военных объектов Сирии после атаки израильских F-16. Фото: avia.pro, LIGA.net

Аналитики китайского портала Sina скептически высказались по поводу эффективности комплексов ПВО российского производства, стоящих на вооружении правительственных войск Сирии. Недавно это получило подтверждение после очередного налёта израильской авиации, когда С-300 и «Панцирь-С» проиграли в схватке с истребителями F-16.

Авиации ЦАХАЛ удалось нанести удар по командному центру сирийской армии и по другим военным объектам вблизи Саламии, превратив их в руины. Комплексы ПВО не смогли вовремя обнаружить приближение самолётов противника, а затем перехватить и уничтожить выпущенные ракеты.

Судя по опубликованным в Сети снимкам, такой ущерб военной инфраструктуры, случился в результате точных попаданий большого количества крылатых зарядов. Тем не менее, находившиеся в этом районе С-300 и «Панцирь-С», сумели перехватить несколько из них, но это не может свидетельствовать о «пользе» данного вида вооружений производства РФ, полагают эксперты Sina.

Достаточно упомянуть такой факт: комплексы ПВО не смогли обнаружить F-16, которые даже не оснащены технологией «стелс». Китайское издание полагает, что виной тому серьёзное отставание российского оружия в сфере радиолокационной электроники, во многом зависящей от импортных поставок.