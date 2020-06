Предсказатель протестов в США дал прогноз на следующие 15 лет

Штаты ждут «великие потрясения», уверен Петр Турчин.

Вандализм и мародерство во время протестов в США. Фото: РБК и Техкульт

Профессор советского происхождения из университета Коннектикута дал интервью американскому изданию Vice. Именно это СМИ опубликовало в 2012 году статью под названием «2012 Is Bullshit; 2020 Is When We’ll really Be in Trouble». В ней впервые был дан прогноз потрясений, охвативших США в наши дни, сделанный Турчиным задолго до их появления. В этот раз предсказатель протестов рассказал, что ждет Штаты в следующие 15 лет.

Почему именно 15 лет? Разработанная Турчиным математическая методика, получившая название клиодинамика, рассчитала, что пики насилия в США имеют пятидесятилетний цикл. А длятся эти пики от 5 до 15 лет. На 2020 год, по расчетам профессора, как раз припадает начало нового пика насилия.

В интервью Петр Турчин рассказал, в чем видит приметы будущих «великих потрясений». Пандемия убила почти полмиллиона человек и привела к падению многих экономик. Мир якобы рассчитывается за укоренившееся за многие века расовое неравенство. Это выражается в массовых протестах и беспорядках. Усугубляется положение расколом в рядах политической элиты страны, спровоцированным действующим президентом.

Учитывая длительность пиков по клиодинамике Турчинова, вызванная вышеназванными факторами нестабильность продлится от 5 до 15 лет. За этим периодом, по мнению автора, последует период процветания США.